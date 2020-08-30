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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов (оба — Москва).

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 64-й минуте автором забитого мяча стал Матиас Норманн. Краснодарский клуб восстановил равновесие на 72-й минуте, гол забил Маркус Берг, которому ассистировал Сергей Петров.

«Краснодар», набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Ротором», «Ростов» дома встретится с «Локомотивом». Матчи состоятся 12 февраля.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Норманн – 64'   1:1 Берг – 72'
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