Головин пропустит матчи сборной России в Лиге наций

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Монако» Александр Головин, по предварительной информации, получил надрыв задней поверхности бедра и пропустит четыре недели.
В сборную России футболист не прилетит.
Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). Россиянин был заменён на 16-й минуте. В сборной сообщали, что Головин пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о приезде Александра в расположение команды.
Напомним, Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
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