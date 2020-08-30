Мусаев получил красную карточку после окончания матча с «Ростовом» за аплодисменты судье

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был удалён сразу после окончания матча с «Ростовом» (1:1).
После свистка Мусаев саркастично поаплодировал главному арбитру встречи, и тот показал ему красную карточку. Видео эпизода размещено в «Твиттере» «Матч ТВ».
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов (оба — Москва).
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 64-й минуте автором забитого мяча стал Матиас Норманн. Краснодарский клуб восстановил равновесие на 72-й минуте, гол забил Маркус Берг, которому ассистировал Сергей Петров.
«Краснодар», набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (10) — на 6-м месте.
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