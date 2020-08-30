Карпин: физиотерапевт и реабилитолог — это усиление «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1), а также рассказал об изменениях в медицинском штабе клуба.

«Травма Норманна никуда не делась. Травма позволила выкладываться на поле в каких-то моментах пусть и не на 100%, но гол всё-таки удалось забить. Полоз не вышел в старте по тренерскому решению.



По игре сегодня был точно не наш лучший матч. С «Динамо» и «Зенитом» были матчи лучше, чем этот. Сегодня первый тайм команды провели на равных. Во втором тайме мы немного устали, пришлось делать замены. Считаю, во втором тайме «Краснодар» выглядел лучше.



Перерыв на сборные является для нас огромным плюсом. Это хорошая возможность для отдыха и восстановления. Естественно, в тренировочном процессе будет больше тренировок, чем выходных.



Что касается изменений в медицинском штабе, мы давно поменяли доктора, наверное, об этом объявили только сейчас. Физиотерапевт и реабилитолог — это наше усиление. Думаю, что эти люди помогут нам лучше восстанавливаться и лучше ставить диагностику», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.