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Хавбек брянского «Динамо»: за ошибки, которые прощают в ПФЛ, в ФНЛ наказывают

Хавбек брянского «Динамо»: за ошибки, которые прощают в ПФЛ, в ФНЛ наказывают
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник брянского «Динамо» Павел Баранов, забивший гол в ворота «Иртыша», поделился впечатлениями от победы своей команды (1:0) в матче 6-го тура ФНЛ.

«Очень рад, что сегодня удалось забить и помочь команде одержать победу. Да и в целом ждал с нетерпением начала чемпионата. Соскучился по футболу, по играм, поэтому сейчас испытываю положительные эмоции. Но, конечно, важно, чтобы команда выигрывала.

Уровень ФНЛ отличается от ПФЛ, где мы выступали в прошлом сезоне. Здесь и скорости повыше, и футболисты более мастеровитые. За те ошибки, которые прощают в ПФЛ, тут соперники наказывают. Но в то же время и играть гораздо интереснее. Задача у нас простая — стараться выиграть каждый матч. А в конце сезона посмотрим, что из этого получится", — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После шести туров брянское «Динамо» занимает пятое место в чемпионате ФНЛ.

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