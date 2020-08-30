Хавбек брянского «Динамо»: за ошибки, которые прощают в ПФЛ, в ФНЛ наказывают

Полузащитник брянского «Динамо» Павел Баранов, забивший гол в ворота «Иртыша», поделился впечатлениями от победы своей команды (1:0) в матче 6-го тура ФНЛ.



«Очень рад, что сегодня удалось забить и помочь команде одержать победу. Да и в целом ждал с нетерпением начала чемпионата. Соскучился по футболу, по играм, поэтому сейчас испытываю положительные эмоции. Но, конечно, важно, чтобы команда выигрывала.

Уровень ФНЛ отличается от ПФЛ, где мы выступали в прошлом сезоне. Здесь и скорости повыше, и футболисты более мастеровитые. За те ошибки, которые прощают в ПФЛ, тут соперники наказывают. Но в то же время и играть гораздо интереснее. Задача у нас простая — стараться выиграть каждый матч. А в конце сезона посмотрим, что из этого получится", — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



После шести туров брянское «Динамо» занимает пятое место в чемпионате ФНЛ.