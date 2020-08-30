Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что бразильский защитник команды Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). Для бразильца этот матч стал дебютным в составе «армейцев».
«В матче с „Ахматом“ игровые качества Фукса были менее заметны, чем у Эджуке. Но Бруно получил травму», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.
ЦСКА, набрав в шести турах 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
ЦСКА привёл бразильских танцовщиц на презентацию Фукса
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