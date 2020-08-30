Дзюба и Соболев прибыли в расположение сборной России

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев, нападающий «Зенита» Артём Дзюба и полузащитник питерцев Магомед Оздоев прибыли в расположение сборной России, которая начала подготовку к первым матчам Лиги наций. Фото приезда игроков можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Ранее Соболев и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин были вызваны в сборную России. В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.