Соболев — о вызове в сборную: было неожиданно. Я уже уехал за город отдыхать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций.
«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.
Эмоции, конечно, только положительные! Перенесу ли победный дух в сборную? Тут ещё Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь», — приводит слова Соболева пресс-служба сборной.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев были вызваны в сборную России. В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.
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