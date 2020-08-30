Соболев — о вызове в сборную: было неожиданно. Я уже уехал за город отдыхать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций.

«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.



Эмоции, конечно, только положительные! Перенесу ли победный дух в сборную? Тут ещё Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь», — приводит слова Соболева пресс-служба сборной.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев были вызваны в сборную России. В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.