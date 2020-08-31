Ивелин Попов: спасибо, Сочи, за тёплую встречу!

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов поблагодарил болельщиков.
«Спасибо, Сочи, за тёплую встречу!» — написал Попов на своей странице в «Инстаграме».
Попов получил травму в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0). Футболист вышел на поле сразу после перерыва, но через 25 минут был заменён из-за повреждения.
Болгарин перешёл в «Сочи» несколько дней назад из «Ростова». В обратном направлении отправился форвард сочинцев Дмитрий Полоз. Попов проводил за сочинский клуб дебютный матч. После ухода из «Ростова» болгарин подверг критике бывший клуб.
Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе «Ростова» принял участие в 44 матчах, в которых стал автором девяти забитых мячей. Контракт игрока с «Сочи» действует до лета 2022 года.
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