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Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА
Футбол / РПЛ 0

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов вызвал на бой экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира.

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я — бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами — с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушёл. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», — сказал Федотов в видео, опубликованном на канале «Борзыкин» на YouTube.

По словам адвоката потерпевшего, действия Широкова следует расценивать как покушение на убийство.

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