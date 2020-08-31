Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов вызвал на бой экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира.
«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я — бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами — с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушёл. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», — сказал Федотов в видео, опубликованном на канале «Борзыкин» на YouTube.
По словам адвоката потерпевшего, действия Широкова следует расценивать как покушение на убийство.
- 31 августа 2020
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:15
-
00:04
- 30 августа 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:07
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:16
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
20:55