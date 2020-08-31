Ван де Бек продан в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. «Аякс» принял предложение без торгов

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы.

Сообщалось, что футболист на следующей неделе отправится в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переход в стан манкунианцев. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.



23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.