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«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов

«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов
Футбол / Прочие турниры 0

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стала Эжени Ле Сомме. В концовке тайма преимущество французского клуба увеличила Саки Кумагаи. На 58-й минуте «Вольфсбург» сократил разрыв в счёте, гол забила Александра Попп. В концовке встречи окончательный счет установила Сара Бьорк Гуннарсдоттир.

«Вольфсбург» (Германия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (0:2)
Голы: Попп, 58. — Ле Сомме, 25, Кумагаи, 44, Гуннарсдоттир, 88

«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов в седьмой раз в своей истории и в пятый раз подряд. Оба показателя являются рекордом турнира.

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