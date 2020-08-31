В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стала Эжени Ле Сомме. В концовке тайма преимущество французского клуба увеличила Саки Кумагаи. На 58-й минуте «Вольфсбург» сократил разрыв в счёте, гол забила Александра Попп. В концовке встречи окончательный счет установила Сара Бьорк Гуннарсдоттир.

«Вольфсбург» (Германия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (0:2)

Голы: Попп, 58. — Ле Сомме, 25, Кумагаи, 44, Гуннарсдоттир, 88

«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов в седьмой раз в своей истории и в пятый раз подряд. Оба показателя являются рекордом турнира.