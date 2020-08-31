«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стала Эжени Ле Сомме. В концовке тайма преимущество французского клуба увеличила Саки Кумагаи. На 58-й минуте «Вольфсбург» сократил разрыв в счёте, гол забила Александра Попп. В концовке встречи окончательный счет установила Сара Бьорк Гуннарсдоттир.
«Вольфсбург» (Германия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (0:2)
Голы: Попп, 58. — Ле Сомме, 25, Кумагаи, 44, Гуннарсдоттир, 88
«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов в седьмой раз в своей истории и в пятый раз подряд. Оба показателя являются рекордом турнира.
Мемфис Депай: я не вижу будущего в «Лионе» и не знаю, отыграю ли здесь весь сезон
- 31 августа 2020
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:15
-
00:04
- 30 августа 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:07
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:16
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
20:55
Партнерский контент