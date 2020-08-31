Артуро Видаль: «Барселоне» нужно поменять своё мышление. Футбол сильно изменился

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выразил мнение, что каталонскому клубу следует многое изменить, как в игре, так и в общей стратегии команды.

«Барселоне» нужно многое изменить. Команда, которую я считаю лучшей в мире, не может иметь 13 основных игроков, а остальной состав заполнять несовершеннолетними. Я говорю это не потому, что они не заслуживают того, чтобы быть там. В этой команде они должны соревноваться за место в основе, а лучшие должны играть. Во всех командах есть 23 игрока, которые будут бороться за игру в основе, расти и совершенствоваться каждый день, но когда они не развиваются, а вы думаете, что, имея такой ДНК клуба, вы всегда будете выигрывать — вы сильно заблуждаетесь.

«Барселоне сначала нужно поменять своё мышление, футбол сильно изменился. ДНК уже не играет такую большую роль, так как другие команды улучшаются в других аспектах. Футбол в настоящее время более завязан на физике, силе и скорости, а техника иногда отходит на второй план.

Месси? Он, безусловно, номер один в мире, но ему нужна помощь, ему нужны игроки, которые улучшат общий уровень команды и помогут добиться лучших результатов», — цитирует Видаля Marca.