«Барселона» приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день отсутствия

Стало известно, какие дисциплинарные меры наказания будут применены к 33-летнему аргентинскому капитану «Барселоны» Лионелю Месси, в случае если он всё-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе. Информацию об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

Так, по информации источника, руководство «Барселоны» приняла решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой. В следующем своём сообщении журналист решил напомнить, что 33-летний аргентинец зарабатывает € 110 тыс. в день.

Ранее Лионель Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Вчера, 30 августа, футболисты «Барселоны» начали прохождение медицинских осмотров перед возобновлением тренировок.