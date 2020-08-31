«Барселона» приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день отсутствия

Стало известно, какие дисциплинарные меры наказания будут применены к 33-летнему аргентинскому капитану «Барселоны» Лионелю Месси, в случае если он всё-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе. Информацию об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».
Так, по информации источника, руководство «Барселоны» приняла решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой. В следующем своём сообщении журналист решил напомнить, что 33-летний аргентинец зарабатывает € 110 тыс. в день.
Ранее Лионель Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Вчера, 30 августа, футболисты «Барселоны» начали прохождение медицинских осмотров перед возобновлением тренировок.
- 31 августа 2020
-
02:24
-
02:15
-
02:05
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:15
-
00:04
- 30 августа 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:07
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:16
-
21:11