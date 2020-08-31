Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво перешёл в «Бетис»

Испанский «Бетис» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 37-летним чилийским вратарём Клаудио Браво, находившемся без клуба после окончания контракта с английским «Манчестер Сити».

Браво вернётся в Ла Лигу после 10 лет проведённых за «Реал Сосьедад» и 4 лет за «Барселону». Чилиец подписал годичное соглашение с опцией продления ещё на один сезон. В «Бетисе» Клаудио вновь поработает под руководством своего соотечественника Мануэля Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», который принял команду в начале августа.



Ранее 37-летнего игрока связывали с переездом в MLS в клуб «Нью-Йорк Сити».



Клаудио Браво – это второе подписание «Бетиса» в текущем трансферном окне после перехода правого защитника Мартина Монтойи из «Брайтона».



В прошлом сезоне чемпионата Испании «Бетис» финишировал на 15-м месте, опередив команды из зоны вылета, как минимум, на 5 очков и пропустив за сезон 60 мячей.