Евгений Ловчев: «Спартак» не такие уж выдающиеся матчи выдаёт. У них хороший календарь

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение о единоличном лидерстве красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 6 туров.
«Если «Спартак» находится на первом месте, то, конечно, команда идёт правильным путем. Но если говорить о качестве футбола, наверное, мы до чего-то не дотягиваем. «Спартак» не такие уж выдающиеся матчи выдаёт. По большому счету у них хороший календарь. Они играли с командами из второй части турнирной таблицы, и должны были в принципы выигрывать. Не скажу, что вымучивают победы, но где-то такое и происходит», — приводит слова Ловчева сайт «Матч ТВ».
Напомним, что в 6-м туре «Спартак» на домашнем поле обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а в следующем туре встретится в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 13 сентября.
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