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«Каждый раз, открывая рот, он лжёт». Греческий полицейский — о Гарри Магуайре

«Каждый раз, открывая рот, он лжёт». Греческий полицейский — о Гарри Магуайре
Футбол / Англия 0

Греческий полицейский прокомментировал инцидент с капитаном «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Мы не относились к нему иначе, чем к другим пьяным британским парням. Каждый раз, открывая рот, он лжёт. Это был просто пьяный парень, который дрался. Мы много этим занимаемся», — приводит слова полицейского The Sun.

Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри был условно приговорён к 21 месяцу условного заключения. Однако позже судебный приговор капитану «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.

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