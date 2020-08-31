«Каждый раз, открывая рот, он лжёт». Греческий полицейский — о Гарри Магуайре
Греческий полицейский прокомментировал инцидент с капитаном «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.
«Мы не относились к нему иначе, чем к другим пьяным британским парням. Каждый раз, открывая рот, он лжёт. Это был просто пьяный парень, который дрался. Мы много этим занимаемся», — приводит слова полицейского The Sun.
Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри был условно приговорён к 21 месяцу условного заключения. Однако позже судебный приговор капитану «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.
Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь
- 31 августа 2020
-
07:07
-
06:50
-
06:36
-
06:03
-
04:46
-
04:37
-
04:10
-
03:00
-
02:24
-
02:15
-
02:05
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:15
-
00:04
- 30 августа 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:07
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:17
-
22:12
-
22:08
Партнерский контент