Кепа Аррисабалага принял решение остаться в «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага принял решение остаться в команде, сообщает The Sun.
Как сообщает источник, Аррисабалага остался впечатлён недавним усилением обороны клуба и теперь убеждён, что лучшим вариантом для него будет остаться в «Челси» и бороться за своё будущее в лондонском клубе.
Ранее сообщалось, что в межсезонье «Челси» захочет приобрести нового вратаря, взамен Аррисабалаге.
Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за € 80 млн. В сезоне-2019/2020 вратарь допускал большое количество ошибок, поэтому потерял место в основном составе. В 95 матчах за «пенсионеров» голкипер пропустил 109 мячей. У Аррисабалаги самый низкий процент сейвов за всю историю английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
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