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Малиновский отреагировал на слухи об уходе из «Аталанты» после перехода Миранчука

Малиновский отреагировал на слухи об уходе из «Аталанты» после перехода Миранчука
Футбол / Италия 0

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Ранее «Локомотив» сообщил, что достиг договоренности с «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Когда какие-то трансферы происходят — они любят тишину. Когда много шумихи, то все идет долго и трансфер может не состояться. Когда больше информации, все идет сложнее.«Аталанта» серьезно готовится к сезону. Будут приобретения. Клуб намерен сохранить всех футболистов, не хочет никого продавать. Меня могут продать? Нет-нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи», приводит слова Малиновского Sport.ua со ссылкой на «Футбол 1».

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