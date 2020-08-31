Малиновский отреагировал на слухи об уходе из «Аталанты» после перехода Миранчука

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Ранее «Локомотив» сообщил, что достиг договоренности с «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Когда какие-то трансферы происходят — они любят тишину. Когда много шумихи, то все идет долго и трансфер может не состояться. Когда больше информации, все идет сложнее.«Аталанта» серьезно готовится к сезону. Будут приобретения. Клуб намерен сохранить всех футболистов, не хочет никого продавать. Меня могут продать? Нет-нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи», приводит слова Малиновского Sport.ua со ссылкой на «Футбол 1».