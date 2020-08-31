Хаби Алонсо — о возможном уходе Месси: такое впечатление, что он следует эмоциям

Бывший испанский футболист Хаби Алонсо прокомментировал информацию о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«У меня такое впечатление, что он следует эмоциям. Он пришёл к выводу, что теперь ему нужно что-то другое, что-то новое, чтобы снова ощутить абсолютное удовольствие от футбола. Однако к таким решениям нужно относиться с понимаем. В тот момент, когда Месси наденет другую футболку, всё закончится. Невообразимое перестаёт быть невообразимым в тот момент, когда оно происходит», — приводит слова Алонсо Sport Bild.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.