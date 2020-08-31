Футболисты ЦСКА отправились на рыбалку после матча с «Ахматом». Фото

Футболисты московского ЦСКА поехали на рыбалку после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). Командным фото на своей странице в «Инстаграме» поделился бывший защитник «армейцев», а ныне тренер Сергей Горелов.

Посмотреть фотографию можно на странице Сергея Горелова в "Инстаграме".

На снимке присутствуют защитники Виктор Васин, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, полузащитник Константин Кучаев и нападающий Фёдор Чалов.

Встреча с «Ахматом» состоялась вчера, 30 августа, в Грозном, на стадионе «Ахмат-Арена». Счёт был открыт в первом тайме — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Константин Кучаев, которому ассистировал Фёдор Чалов. На 88-й минуте второй гол забил Кристиян Бистрович. Окончательный счёт установил Никола Влашич.