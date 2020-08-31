Боатенг — об 1/4 финала ЛЧ: было видно, что между Месси и «Барселоной» произошла драма

Защитник «Баварии» Жером Боатенг рассказал о настроении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2).

«Было видно, что между Месси и „Барселоной“ произошла драма. „Манчестер Сити“? Пеп и Лионель вместе достигали больших успехов, поэтому обе стороны знают, что их взгляды подходят друг другу», — цитирует Боатенга Goal.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.