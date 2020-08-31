Марко Ройс восстановился после травмы и готов играть. Он не выходил на поле 7 месяцев
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс восстановился после травмы сухожилия и готов играть, сообщает Bild.
«Чувствую себя хорошо. Я вернулся в Дортмунд на прошлой неделе и тренируюсь с командой в обычном режиме», — сказал Ройс.
По данным источника, Ройс может выйти на поле в матче Кубка Германии с «Дуйсбургом», который состоится 14 сентября.
«В субботу утром я следил за тем, как тренируется Марко. Он выглядел по-настоящему мощно», — прокомментировал спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.
Ройс защищает цвета «Боруссии» с 2012 года, а до этого выступал за одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха. В минувшем сезоне форвард принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
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