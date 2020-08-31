Евсеев: «Уфа» не уступила «Динамо» ни в чём. Ни по моментам, ни по движению

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«С „Динамо“ была неплохая игра. Готовясь к ней, предполагали, что соперник будет играть не по той схеме, что с „Зенитом“, а как в четырёх предыдущих матчах. Но увидев перед игрой протокол, поняли, что „Динамо“ сыграет в три центральных защитника. Успели внести коррективы. Футболисты „Уфы“ обученные, поняли, что от них требуется. Как от нападающих, так и от опорных.

В какой-то степени тактика соперника облегчила нам задачу. Прессинговали «Динамо» грамотно, в начале атак уходили на фланг. Всё было нормально. Известно: кто выигрывает единоборства, тот выигрывает матч. На это и был сделан упор. Не уступили сопернику ни в чём. Ни по моментам, ни по движению. Всё, что запланировали, выполнили. Помогло и то, что «Динамо» полностью выложилось в матче с «Зенитом» как эмоционально, так и физически.

Получил удовольствие от того, как в середине поля сыграла тройка Безденежных-Фольмер-Емельянов. Это был первый матч, когда они вышли в стартовом составе в таком сочетании. И ребята провели его качественно, несмотря на молодость. Фольмер за этот год очень вырос, заслужил место в основном составе, хорошо играет и с первых минут, и выходя на замену. Старается, будет прогрессировать", — написал Евсеев в "Инстаграме".