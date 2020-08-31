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«Локомотив» вёл переговоры по трансферу Бентеке, клубы не сошлись в цене

«Локомотив» вёл переговоры по трансферу Бентеке, клубы не сошлись в цене
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» вёл переговоры с «Кристал Пэлас» о переходе нападающего Кристиана Бентеке.

Из-за высоких финансовых запросов английского клуба «Локо» на данный момент вышел из переговоров. При этом не исключён вариант, при котором переговоры могут быть возобновлены.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний Бентеке провёл 24 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Бельгиец выступает за «Кристал Пэлас» с 2016 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Астон Виллы», а также бельгийских клубов. С 2010 года Кристиан вызывается в сборную Бельгии.

«Локомотив» по итогам 6 туров Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место, имея в активе восемь очков.

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