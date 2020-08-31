А. Кержаков: Черчесов приучил нас к тому, что все его решения приносят результат

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с форвардами Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым.
«Кому бы отдал предпочтение — Дзюбе или Соболеву? На данный момент — Дзюбе. В первую очередь Артём превосходит спартаковского визави за счёт опыта. Вынос их конфликта на всеобщее обсуждение? Сложно судить, чем руководствовался Станислав Черчесов. За последнее время Станислав Саламович приучил нас к тому, что все шаги, предпринимаемые им, дают результат. Главный тренер сборной прекрасно осознавал, что делает», — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
- 31 августа 2020
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