«Барселона» не намерена применять санкции к Месси из-за пропуска медосмотра

«Барселона» не планирует применять санкции в отношении нападающего команды Лионеля Месси из-за пропуска медосмотра, который прошёл вчера, 30 августа, сообщает Sport.es.
Однако ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой.
Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.
Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
- 31 августа 2020
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