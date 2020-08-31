«Краснодар» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021 с неоново-жёлтой эмблемой

«Краснодар» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.

Посмотреть фотографии можно на странице «Краснодара» в "Инстаграме".

Сообщается, что комплект планируется использовать преимущественно в матчах Кубка России.

Техническим спонсором «Краснодара» является немецкая компания Puma. Комплект чёрного цвета украшен геометрическим узором, эмблема выполнена в неоново-жёлтом оттенке.

Вчера, 30 августа, «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Краснодарский клуб, набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (10) занимает 6-е место.

В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором». Матч состоится 13 сентября.