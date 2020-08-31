«Краснодар» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021 с неоново-жёлтой эмблемой
«Краснодар» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.
Посмотреть фотографии можно на странице «Краснодара» в "Инстаграме".
Сообщается, что комплект планируется использовать преимущественно в матчах Кубка России.
Техническим спонсором «Краснодара» является немецкая компания Puma. Комплект чёрного цвета украшен геометрическим узором, эмблема выполнена в неоново-жёлтом оттенке.
Вчера, 30 августа, «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Краснодарский клуб, набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (10) занимает 6-е место.
В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором». Матч состоится 13 сентября.
Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл один из лучших матчей в сезоне
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