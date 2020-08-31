Матч Россия — Сербия в Лиге наций обслужит бригада арбитров из Шотландии

Стали известны имена арбитров, назначенных на матч сборных России и Сербии в Лиге наций.

Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В бригаду войдут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Джон Битон.

Матч со сборной Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Во втором сентябрьском матче подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча со сборной Венгрии, которая состоится 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матчи сборной России в Лиге наций из-за травмы задней поверхности бедра.