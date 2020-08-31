Матч Россия — Сербия в Лиге наций обслужит бригада арбитров из Шотландии
Стали известны имена арбитров, назначенных на матч сборных России и Сербии в Лиге наций.
Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В бригаду войдут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Джон Битон.
Матч со сборной Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Во втором сентябрьском матче подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча со сборной Венгрии, которая состоится 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матчи сборной России в Лиге наций из-за травмы задней поверхности бедра.
Головин пропустит матчи сборной России в Лиге наций
- 31 августа 2020
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:33
-
12:17
-
12:17
-
12:08
-
11:59
-
11:48
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
10:50
-
10:46
-
10:39
-
10:22
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:23
-
09:19
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
07:07
-
06:50
Партнерский контент