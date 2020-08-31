Лидер чемпионата Беларуси остался без главного тренера за 8 туров до конца турнира
Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского «Шахтёра», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника», — говорится в сообщении.
Публикация доступна на странице солигорского «Шахтёра» в "Твиттере".
Сообщается, что вместе с наставником клуб также покинули его помощники — Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.
Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».
Солигорский «Шахтёр», набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
- 31 августа 2020
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:33
-
12:17
-
12:17
-
12:08
-
11:59
-
11:48
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
10:50
-
10:46
-
10:39
-
10:22
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:23
-
09:19
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
07:07
-
06:50
Партнерский контент