Лидер чемпионата Беларуси остался без главного тренера за 8 туров до конца турнира

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского «Шахтёра», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице солигорского «Шахтёра» в "Твиттере".

Сообщается, что вместе с наставником клуб также покинули его помощники — Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».

Солигорский «Шахтёр», набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.