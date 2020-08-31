«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Юпамекано

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника «РБ Лейпциг» Деотшанкюля Юпамекано, сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер планирует укрепить линию обороны. Специалист хочет приобрести качественного защитника в пару к капитану «Юнайтед» Гарри Магуайру.

В конце июля Юпамекано продлил контракт с «РБ Лейпциг». Новое соглашение немецкого клуба с 21-летним французским футболистом рассчитано до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Юпамекано заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», мадридский «Реал», «Барселона», «Челси», «Арсенал» и «Милан».



Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В настоящее время вызывается в сборную Франции U21. В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги провёл 28 матчей, отдал 1 голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек.