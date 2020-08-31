Хамес Родригес подпишет четырёхлетний контракт с «Эвертоном»

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес подпишет контракт с «Эвертоном» до 2024 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, в настоящий момент согласовываются последние детали соглашения. «Ириски» намерены закрыть сделку в ближайшее время. Сообщалось, что 29-летний футболист пройдёт медосмотр в мерсисайдском клубе на следующей неделе.
Хамес выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.
«Эвертон» в 38 матчах набрал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября.
- 31 августа 2020
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