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Хамес Родригес подпишет четырёхлетний контракт с «Эвертоном»

Хамес Родригес подпишет четырёхлетний контракт с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес подпишет контракт с «Эвертоном» до 2024 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, в настоящий момент согласовываются последние детали соглашения. «Ириски» намерены закрыть сделку в ближайшее время. Сообщалось, что 29-летний футболист пройдёт медосмотр в мерсисайдском клубе на следующей неделе.

Хамес выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

«Эвертон» в 38 матчах набрал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября.

Хамес Родригес пройдёт медосмотр в «Эвертоне» на следующей неделе
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