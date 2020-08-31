УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Футбольные клубы из России и Украины по-прежнему будут разводиться в еврокубках.

«Мы обращаем ваше внимание на решение, принятое УЕФА в июле 2014 года, в соответствии с которым украинские и российские команды не могут определяться друг другу в соперники в результате жеребьёвки, это решение действует до дальнейшего распоряжения», — цитирует представителя УЕФА «Р-Спорт».

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.



По итогам жеребьёвки киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», брестское «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив». В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира.



Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.