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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

Футбольные клубы из России и Украины по-прежнему будут разводиться в еврокубках.

«Мы обращаем ваше внимание на решение, принятое УЕФА в июле 2014 года, в соответствии с которым украинские и российские команды не могут определяться друг другу в соперники в результате жеребьёвки, это решение действует до дальнейшего распоряжения», — цитирует представителя УЕФА «Р-Спорт».

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», брестское «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив». В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира.

Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»
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