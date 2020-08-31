«Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
По итогам жеребьёвки московское «Динамо» встретится с «Локомотивом» Тбилиси. Матч пройдёт 17 сентября.
Соперниками «Динамо» также могли стать «Нефтчи» или победитель пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар».
Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но благодаря победе «Зенита» в Кубке России вернулось в еврокубки спустя пять лет.
В сезоне-2020/2021 «Динамо», набрав 11 очков в 6 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграют с казанским «Рубином».
Сегодня также прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- 31 августа 2020
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