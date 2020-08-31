Гус Тиль пропустит из-за травмы голеностопа около трёх недель
У полузащитника «Спартака» Гуса Тиля диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, срок восстановления игрока составит около трёх недель, сообщает официальный сайт красно-белых.
Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). На 57-й минуте матча полузащитник заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил травму голеностопа и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хавбек Остон Урунов, для которого эта встреча стала дебютной.
«Спартак» является лидером турнирной таблицы с 14 очками в активе. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско отправятся в гости к ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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