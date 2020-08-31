«Милан» и «Тоттенхэм» узнали соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Хаммарбю» — «Лех».

«Маккаби» Хайфа/«Железничар» — «Кайрат».

«Колрейн» — «ТНС».

«Теута» — ФКСБ.

«Прогресс» — «Виллем II».

«Сфынтул Георге» — «Партизан».

«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм Хотспур».

«Гонвед» — «Мальмё».

«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс».

«Ренова» — «Хайдук» Сплит.

«Дунайска Стреда» — «Яблонец».

«Шемрок Роверс» — «Милан».



«Кайсар» — АПОЭЛ.

«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» М.

Б-36 — «Мазервелл».

«Бачка Топола» — «Гранада».

«Викинг» — «Абердин».

ЦСКА София — БАТЭ.

«Лачи» — «Хапоэль» Б-Ш.

«Вентспилс» — «Русенборг».

«Серветт» — «Реймс».

«Олимпия» Любляна — «Зриньски».

«Пяст» — «Хартберг».

«Хибернианс» — «Фехервар».



«Нымме Калью»/«Мура» — «Орхус».

«Нефтчи» — «Галатасарай».

«Гётеборг» — «Копенгаген».

ОФИ — «Аполлон» Лимасол.

«Бала Таун» — «Стандард».

«Ботошани» — «Шкендия».

«Арис» — «Колос».

«Ритеряй» — «Слован» Либерец.

«Борац» — «Риу Аве».

«Кукеси» — «Вольфсбург».

«Осиек» — «Базель».

«Буде-Глимт» — «Фехервар».



«Интер» Эскальдес — «Дандолк».

«КуПс» — «Слован» Братислава.

«Линфилд» — «Флориана».

«Юргорден» — «Европа».

«Флора» — «Рейкъявик».

«Рига» — «Тре Фьори».

«Силекс» — «Дрита».

«Арарат-Армения» — «Фола Эш».

«Астана» — «Будучность».

«Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси.

«Тирана» из Албании и «Лудогорец» пройдут в следующий раунд автоматически.