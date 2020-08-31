Дзюба — о разговоре с Соболевым: никто не извинялся. Поговорили по-мужски

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Изначально Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. После этого форвард «Спартака» позвонил нападающему «Зенита». Затем Соболев получил приглашение от Черчесова, так как нападающий Евгений Луценко, который был вызван изначально, получил повреждение.