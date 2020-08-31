Сборная России показала совместное фото Соболева и Дзюбы

На странице сборной России в «Твиттере» была опубликована совместная фотография нападающего «Зенита» и Артёма Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.
Посмотреть фотографию можно на странице сборной России в "Твиттере".
Напомним, сначала Соболев не был вызван в сборную России на матчи Лиги наций: Станислав Черчесов сообщил, что у нападающего возник конфликт с Дзюбой. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию, а Соболев попал в заявку команды вместо травмированного форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
- 31 августа 2020
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