Черчесов: ощущение, как будто и не расставались

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от сбора и рассказал о предстоящих планах.

«Тренировки по три-шесть человек? Мы максимально быстро стараемся собирать игроков, РФС даёт нам такую возможность. Любой час, любой день для такого короткого промежутка важен. Пока команда не в полном составе. Петрову, Сорокину и Газинскому дали выспаться после игры. Настроение у коллектива хорошее. Ощущение, как будто и не расставались.



Сейчас все соберёмся, наметим цели не только на эти игры, но и вообще на зимний цикл. Обозначим пункты, на которые надо будет нам обращать внимание, потом расскажем, о чём шла речь. Сейчас будем изучать состояние игроков и от этого исходить», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.