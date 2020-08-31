Черчесов — о Сербии: у нас есть опыт игры и со звучными именами, и с командами
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями в преддверии матча Лиги наций с Сербией.
«Фамилии и клубы у сербских игроков звучные, но есть 3-го числа игра, к которой надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры и со звучными командами, и со звучными именами. На это мы никогда не обращали внимания и сейчас не обращаем. Надо не бояться, надо свою работу делать, и всё», — сказал наставник в интервью пресс-службе сборной.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
Черчесов: ощущение, как будто и не расставались
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