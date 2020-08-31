Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: Соболев и Фомин знали заранее, что могут быть вызваны в сборную

Черчесов: Соболев и Фомин знали заранее, что могут быть вызваны в сборную
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий Александр Соболев и полузащитник Даниил Фомин были предупреждены о возможном вызове, а также ответил на вопрос, могут ли выйти на поле в одном из матчей сразу два форварда.

«Если брать нынешнюю ситуацию, и Соболева, и Фомина мы заранее предупредили. Они знали, что могут быть вызваны.

Могут ли сразу два форварда выйти в стартовом составе? Возможно всё. Либо с первых минут, либо если игра подскажет. Другое дело, что мы давно друг друга не видели. Но не забывайте, что у Смолова была болячка, он только вчера подтвердил свою готовность», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.

Черчесов — о Сербии: у нас есть опыт игры и со звучными именами, и с командами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020