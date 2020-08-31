Зелиньски продлил контракт с «Наполи» до 2024 года

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщается в официальном "твиттере" неаполитанцев.

В минувшем сезоне Серии А польский хавбек провёл 37 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Футболист также получил четыре жёлтые карточки.

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как «Эмполи» и «Удинезе». Он является выпускником академии клуба из города Удине. С 2013 года Пётр вызывается в сборную Польши.

«Наполи» занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии. Команда сумела набрать 62 очка. Чемпионом Серии А стал туринский «Ювентус». «Старая синьора» опередила подопечных Дженнаро Гаттузо на 21 балл.