Баринов — Ал. Миранчуку: мне будет тебя не хватать. Следуй за мечтой, брат!

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к Алексею Миранчуку, который перешёл из столичного клуба в «Аталанту».

«С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локо»: медали, Кубок, Суперкубок. Вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», — написал Баринов на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Баринова в "Инстаграме".

Сообщалось, что Миранчук прибудет в Италию в среду, 2 сентября.