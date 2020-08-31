Баринов — Ал. Миранчуку: мне будет тебя не хватать. Следуй за мечтой, брат!
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к Алексею Миранчуку, который перешёл из столичного клуба в «Аталанту».
«С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локо»: медали, Кубок, Суперкубок. Вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», — написал Баринов на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Баринова в "Инстаграме".
Сообщалось, что Миранчук прибудет в Италию в среду, 2 сентября.
Алексей Миранчук прилетит в Италию в среду, официальное объявление на этой неделе
- 31 августа 2020
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