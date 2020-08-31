Игонин: нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче 6-го тура с «Локомотивом» (0:0).

«Впечатления от вчерашнего матча так себе. Неинтересная игра. Команды были достаточно уставшими. Задача «Локомотива» была понятной: не дать «Зениту» сыграть на своих лучших качествах, и им это вполне удалось. «Зенит» сейчас выглядит уставшим. В первом тайме игры против «Динамо» команда была слабой, во втором тайме прибавили. Видимо, много сил было потрачено, а на следующий матч их уже не хватило.



Что касается судейства, то я не думаю, что будут споры. Сейчас с VAR в любом моменте можно найти какие-то шансы борьбы и выдавать это за нарушение правил. Почти в каждом комментарии по поводу офсайда «Локомотива» пишут, что миллиметры офсайда всё же были. Нет же понимания: был чуть-чуть во „вне игры“.



А нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом». У них выстраивается команда: молодёжь, которая в прошлом сезоне только начинала вникать, что же такое РПЛ, сейчас уже окрепла», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.