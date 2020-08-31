Дзюба прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, что это круто для него. Поехать в „Аталанту“ с очень неординарным сильным тренером — очень большой вызов, интересный. Чемпионат итальянский непростой, поэтому ему нужно будет перестраиваться, многому учиться, но если он к этому готов ментально, думаю, он может вырасти в большого футболиста и прибавить ещё больше.

Он молодец, пошёл за своей мечтой. Все ему желаем только всего наилучшего, чтобы у него всё получилось. Будем за него болеть, переживать», — сказал Дзюба в интервью для YouTube-канала сборной России.