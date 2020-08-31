Тренер «Локомотива» Тбилиси считает «Динамо» фаворитом в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

Главный тренер «Локомотива» Тбилиси Георгий Чиабришвили поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Из потенциальных соперников все трое были очень сильными командами с большим опытом выступления в европейских турнирах.



Нам посчастливилось сыграть и второй этап дома. Будем тренироваться так, как тренировались раньше — с максимальной мобилизацией и концентрацией. У нас очень сильный соперник, который занимает четвёртое место в чемпионате России. В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами. На бумаге одно, а на поле — совсем другое», — приводит слова Чиабришвили пресс-служба клуба на официальном сайте.