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Тренер «Локомотива» Тбилиси считает «Динамо» фаворитом в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

Тренер «Локомотива» Тбилиси считает «Динамо» фаворитом в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Тбилиси Георгий Чиабришвили поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Из потенциальных соперников все трое были очень сильными командами с большим опытом выступления в европейских турнирах.

Нам посчастливилось сыграть и второй этап дома. Будем тренироваться так, как тренировались раньше — с максимальной мобилизацией и концентрацией. У нас очень сильный соперник, который занимает четвёртое место в чемпионате России. В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами. На бумаге одно, а на поле — совсем другое», — приводит слова Чиабришвили пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы
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