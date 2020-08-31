Экс-игрок «Милана» выразил готовность помочь травмированному в Беларуси футболисту

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов выразил готовность оплатить реабилитацию игрока клуба «Крумкачы» Сергея Козеки, который получил травму во время задержаний в Минске.



«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Кто-то лечит, кто-то калечит. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Просьба связаться врачей и лично самого Сергея для организации формальностей», — написал Кутузов в "Инстаграме".

Сообщалось, что Козеку в сопровождении конвоя увезли на скорой помощи. Директор «Крумкачы» сообщил, что у футболиста диагностирован перелом третьего позвонка и повреждение почек.



Напомним, в Минске и других городах Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа, не прекращаются массовые акции протеста.