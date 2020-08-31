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Новиков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» Тбилиси в квалификации Лиги Европы

Новиков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» Тбилиси в квалификации Лиги Европы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Локомотивом» Тбилиси.

«Понятно, что целенаправленно мы эту команду не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших, техничных футболистов, а команды стремятся играть в атакующий футбол. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьёзно готовиться», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо» в "Инстаграме".

Матч состоится 17 сентября в Тбилиси.

Тренер «Локомотива» Тбилиси Георгий Чиабришвили назвал «Динамо» фаворитом в данном противостоянии.

Тренер «Локомотива» Тбилиси считает «Динамо» фаворитом в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ
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