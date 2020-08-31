Два футболиста сборной Армении задержаны за стычку с полицейскими

В Ереване задержаны два игрока сборной Армении из-за потасовки с представителями полиции, сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, это могут быть братья Малакян — 29-летний Эдгар и 26-летний Гор. Официально имя нарушителей не объявлено.

В докладной записке капитана полиции указывается, что мужчины нецензурно выражались, один из них оторвал погон правоохранителю. Во время потасовки один из братьев ударил кулаком по лицу полицейского, причинив телесное повреждение.

Отмечается, что по данному факту в полиции Еревана возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство», максимальная санкция по которым предусматривает пять лет лишения свободы. Четверо полицейских признаны пострадавшими, футболисты задержаны.