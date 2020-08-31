Астемир Гордюшенко: «Торпедо» выполнило установку в матче с «Велесом», счёт виден на табло

Полузащитник «Торпедо» Астемир Гордюшенко прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура ФНЛ с «Велесом» (5:0).

«После обидного поражения от «Шинника» все были мотивированны. Выполнили установку тренерского штаба, и счёт виден на табло.



Повторов не смотрел, по игре показалось, что пенальти были. Хорошо, что реализовали эти моменты. У «Велеса» тоже были в начале матча моменты, но мы выстояли. Свои голы забили и выиграли. Всегда ощущается, если у соперника на одного игрока меньше. Во втором тайме «Велес» побежал вперёд. Мы старались контролировать игру. Хорошо, что сыграли на ноль и забили ещё дважды.



Мой гол? Увидел, что Калмыков стоит сзади меня один. Как-то по инерции всё получилось. Я ему сказал, чтобы он продлил пас, я сам пропустил мяч, он хорошо меня понял. Ну и я попал хорошо», — приводит слова Гордюшенко пресс-служба клуба.